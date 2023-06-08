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Антироссийская истерия довела Европу до алкоголизма

07:33
  • четверг
  • 08 июня 2023

Особенно усердствуют поляки и прибалты

Что Россия виновата во всех бедах цивилизованного мира - мы уже усвоили. Неожиданно бывший депутат латвийского сейма Алдис Гобземс обратился к соотечественникам с добрым советом: поменьше глаза заливайте, граждане. Тогда многие проблемы разрешатся сами собой, да и врагов у протрезвевших латышей сразу поубавится.

"Русские не виноваты во всех бедах латышей. Научитесь принимать друг друга, поддерживать, помогать, понимать. Перестаньте пить - уже пьете двести лет. И удивляетесь, что вы - самый бедный народ в Европе", - сказал Алдис Гобземс.

Неожиданный подход для европейского политика. Все же знают, что во всех бедах тех же прибалтийских стран виноват Советский Союз. А теперь Россия. Они уж и памятники советским солдатам снесли, и Пушкина заодно с пьедестала сняли. Нет, не помогает. Рука тянется к стакану.

В Польше бьют тревогу: чем дальше боремся с Россией - тем больше алкоголя требуется организму поляка. Потребление в среднегодовом исчислении выросло на три литра. Какая-то порочная связь. Чем дальше в свободу и демократию, чем больше ненависти к этим русским, тем больше алкоголя требуется для движения вперед.

Вот статистика ВОЗ: Латвия уверенно держит 8 место по потреблению алкоголя. Ее сестра по антироссийским страданиям Литва уверенно пробилась на 2 место, уступив первенство лишь Молдавии. Казалось бы, сбросили с себя российский имперский гнет, стали частью цивилизованного мира - впереди прогресс и процветание. Что уж глаза-то заливать? Или демократию трезвым взором не разглядеть в упор?

Путь к свободе тернист. Кстати, Украины в списке нет не потому ,что не пьют. Видимо, там весь груз на себя принимают лидеры. Вот Петр Алексеевич Порошенко, мужчина - орел, сразу после Майдана с таким усердием начал подавать согражданам пример Евроинтеграции, что скоро поняли: он уже в Европе. До того раскрепостился.

Нынешний украинский лидер как только вступил в борьбу с Россией за западные ценности, к ценностям этим до того пристрастился, что плотно подсел на препараты, стимулирующие перемогу. Главного украинского борцуна лукавые европейские товарищи в мае заманили на молдавский винный комбинат в Бульбоаке, где собрались лучшие люди Европы, чтобы поддержать Украину. Событие сразу окрестили "пьяным саммитом". Видео, иллюстрирующее итоги встречи, с характерным комментарием гуляет по сети.

По итогам общеевропейской попойки глава сербского МИД Никола Селакович прощается с Зеленским красноречивым жестом. Ты, мол, уж не слишком налегай.

А что ж Россия, которая довела свободный мир до такого вот похмельного бреда? Мы, начисто лишенные демократических и либеральных ценностей, оказались на 16 месте по уровню потребления алкоголя.

Может, сбавите обороты, борцы и демократы? А то до цирроза доборетесь. 

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