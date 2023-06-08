"Солнцепек" поразил несколько опорных пунктов радикалов под Артемовском

А с помощью "Ланцета" была уничтожена самоходка "Краб" польского производства

Российские войска не допустили прорыва ВСУ и удержали рубежи в районе Новодаровки на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

С помощью "Ланцета" уничтожена вражеская самоходка "Краб" польского производства.

"Солнцепек" поразил сразу несколько опорных пунктов радикалов под Артемовском. На краснолиманском направлении артиллеристы применили метод огневого прочесывания - из "Градов" нанесли значительный урон живой силе и технике боевиков.

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