ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Солнцепек" поразил несколько опорных пунктов радикалов под Артемовском

07:42
  • четверг
  • 08 июня 2023

А с помощью "Ланцета" была уничтожена самоходка "Краб" польского производства

Российские войска не допустили прорыва ВСУ и удержали рубежи в районе Новодаровки на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

С помощью "Ланцета" уничтожена вражеская самоходка "Краб" польского производства.

"Солнцепек" поразил сразу несколько опорных пунктов радикалов под Артемовском. На краснолиманском направлении артиллеристы применили метод огневого прочесывания - из "Градов" нанесли значительный урон живой силе и технике боевиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ТОС "Солнцепек" ВС России
ТОС "Солнцепек" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.