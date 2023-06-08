"Буки" и "Торы" надежно закрывают небо в зоне СВО

Российская система ПВО знает каждого врага в лицо

Надежный щит от нападения с воздуха обеспечивают расчеты ЗРК "Тор" и "Бук" Западного военного округа, напомнили в Минобороны.

Российская система ПВО знает каждого врага в лицо - это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты противника.

"Бук" распознает неприятеля за секунды и может одновременно сопровождать воздушные цели с определением их принадлежности в автоматическом режиме. Его уже прозвали истребителем дронов.

Огромное количество сбитых ракет и беспилотников радикалов - и на счету "Торов". В своем классе ему нет равных в мире. Эта боевая машина может стрелять сразу по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. "Тор" способен прикрыть от нападения боевиков мотострелковую роту.

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