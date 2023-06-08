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Сорвавшие наступление радикалов военные получили награды

07:49
  • четверг
  • 08 июня 2023

Некоторых наградили прямо на позициях

Высокие государственные награды получили военнослужащие, принимавшие участие в отражении атак ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

Ордена Мужества, медали "За отвагу" и Георгиевские кресты в одном из госпиталей вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он поблагодарил всех за проявленную стойкость.

И прямо на позициях южнодонецкого участка ордена и медали получили бойцы Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, которые сорвали наступление радикалов.

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