Сорвавшие наступление радикалов военные получили награды

Некоторых наградили прямо на позициях
Высокие государственные награды получили военнослужащие, принимавшие участие в отражении атак ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
Ордена Мужества, медали "За отвагу" и Георгиевские кресты в одном из госпиталей вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он поблагодарил всех за проявленную стойкость.
И прямо на позициях южнодонецкого участка ордена и медали получили бойцы Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, которые сорвали наступление радикалов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"