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Противник уничтожен: Минобороны представило новых героев спецоперации

07:57
  • четверг
  • 08 июня 2023

Прапорщик Владислав Усиков под массированными ударами починил аппаратуру связи

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Прапорщик Владислав Усиков под массированными ударами украинских националистов починил выведенную из строя аппаратуру связи. Управление батальонной тактической группой было восстановлено. Атака радикалов отбита, и российские войска перешли в контрнаступление.

Младший сержант Юрий Невежин в ходе инженерной разведки местности обнаружил на дороге шесть самодельных взрывных устройств. При разминировании он попал под обстрел, но управляемые фугасы обезвредил. Безопасный путь для наших штурмовых групп был открыт.

Капитан Руслан Халиуллин со своим расчетом противотанковых управляемых ракет заметил на окраине поселка взводный опорный пункт неприятеля. Залпом из ПТУРов противник уничтожен. За отвагу при выполнении боевой задачи Халиуллин награжден медалью Суворова.

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