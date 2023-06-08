Северная Америка переживает тяжелый сезон лесных пожаров

Дым от горящих лесов окутал Восточное побережье США

Канада переживает худший сезон лесных пожаров в своей истории. На территории страны - более 400 крупных возгораний, которые не удается потушить, передает "ТВ Центр".

Тревогу бьют и в Соединенных Штатах. Дым от горящих на севере лесов окутал Средний Запад и Восточное побережье. Опасные показатели загрязнения воздуха - в Вашингтоне, Нью-Йорке, Филадельфии и других крупнейших мегаполисах США.

Приостановлена работа двух аэропортов. Отменены более тысячи рейсов, еще около двух тысяч - перенесены. В штате Нью-Йорк власти намерены раздать населению миллион респираторных масок. В Канаду на помощь в тушении направлены более шестисот американских пожарных и спецтехника.

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