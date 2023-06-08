ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Северная Америка переживает тяжелый сезон лесных пожаров

08:09
  • четверг
  • 08 июня 2023

Дым от горящих лесов окутал Восточное побережье США

Канада переживает худший сезон лесных пожаров в своей истории. На территории страны - более 400 крупных возгораний, которые не удается потушить, передает "ТВ Центр".

Тревогу бьют и в Соединенных Штатах. Дым от горящих на севере лесов окутал Средний Запад и Восточное побережье. Опасные показатели загрязнения воздуха - в Вашингтоне, Нью-Йорке, Филадельфии и других крупнейших мегаполисах США.

Приостановлена работа двух аэропортов. Отменены более тысячи рейсов, еще около двух тысяч - перенесены. В штате Нью-Йорк власти намерены раздать населению миллион респираторных масок. В Канаду на помощь в тушении направлены более шестисот американских пожарных и спецтехника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лесные пожары в Канаде
Лесные пожары в Канаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.