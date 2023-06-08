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Английские болельщики едва не сорвали финал еврокубка

07:58
  • четверг
  • 08 июня 2023

Матч между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" состоялся в Праге

Беспорядками и неспортивным поведением на стадионе отметили финал футбольной Лиги конференций болельщики из Италии и Великобритании, сообщает "ТВ Центр".

Матч между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" состоялся в Праге. Еще перед началом фанаты устроили массовую драку в одном из баров. Около ста молодых людей, вооруженных дубинками, цепями и бутылками, напали на группу поддержки английской команды. При попытке разнять дерущихся получил ранения полицейский, задержаны 30 человек.

А во время самого матча пострадала уже итальянская сторона. Встреча была приостановлена в первом тайме - брошенный с трибуны предмет рассек голову капитана "Фиорентины". Финал завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.

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Английские футбольные фанаты
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