В ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины

Об этом рассказали в ФСБ

Российские спецслужбы шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом в четверг, 8 июня, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике.

Как уточнили в ведомстве, агент СВР Украины прибыл на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации.

Он оказывал содействия украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый".

Задачей задержанного был также сбор чувствительной информации о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как заявили в спецслужбе, мужчина сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, передавал данные о расположении предприятий ОПК, средств противовоздушной обороны (ПВО) и личного состава российских Вооруженных сил.

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