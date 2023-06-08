ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на ореховском участке

08:18
  • четверг
  • 08 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию

Танковая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Сорвавшие наступление радикалов военные получили награды

Чиновник отметил высокую интенсивность боя. Украинские боевики непрерывно ведут огонь из танков и артиллерии по позициям российских сил.

При этом "в ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", заявил Рогов в своем Telegram-канале. Подводя итоги ночи, он написал, что "собранность и стойкость наших ребят + минные поля + работа артиллерии и авиации = разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны".

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на юг из Киева отправляется артиллерия. Орудия поступят в бригаду, которая как раз заканчивает подготовку к контрнаступлению. Политик заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "в ближайшие часы".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у киевского режима остался лишь один выход — "идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных", поскольку "надо оправдывать полученное бабло и оружие". По словам политика, если киевский режим не удовлетворит ожидания западных хозяев, накачивающих Украину оружием, это "может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.