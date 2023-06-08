Россия продолжает спецоперацию

Танковая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла в наступление на ореховском участке запорожского направления — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Чиновник отметил высокую интенсивность боя. Украинские боевики непрерывно ведут огонь из танков и артиллерии по позициям российских сил.

При этом "в ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", заявил Рогов в своем Telegram-канале. Подводя итоги ночи, он написал, что "собранность и стойкость наших ребят + минные поля + работа артиллерии и авиации = разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны".

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на юг из Киева отправляется артиллерия. Орудия поступят в бригаду, которая как раз заканчивает подготовку к контрнаступлению. Политик заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "в ближайшие часы".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у киевского режима остался лишь один выход — "идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных", поскольку "надо оправдывать полученное бабло и оружие". По словам политика, если киевский режим не удовлетворит ожидания западных хозяев, накачивающих Украину оружием, это "может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни".

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