Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил размещение войск стран блока на Украине

Украина стремится стать членом альянса

Военные силы НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

По мнению политика, "группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе".

При этом если Украина "ничего не получит в Вильнюсе", то страны Балтии и Польша могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск на помощь Киеву, отметил Расмуссен в интервью The Guardian.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала, что Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Военный блок сформировал боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году.

В Москве при этом указывали, что участие НАТО в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Брюсселя, очевидно. Военный блок снабжает Киев вооружениями и военной техникой, натаскивает бойцов Вооруженных сил Украины, а также обещает Киеву членство в альянсе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает приглашения на членство в НАТО уже в 2023 году.

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