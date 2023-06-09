Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

У Козерогов - игривое настроение, у Водолеев - финансовый успех

Овны

Сегодня от напряжения, в котором вы жили последние дни, не останется и следа. Но вам лучше включить щадящий режим - берегите себя и хорошенько высыпайтесь.

Тельцы

Дома возникнет напряженная обстановка из-за денег, покупок или ремонта. Готовьтесь к компромиссам, чтобы не потратить выходные на споры и лишние стрессы.

Близнецы

Хоть сегодня и пятница, не спешите расслабляться и перестраиваться на волну отдыха. Что-то позитивное будет происходить на работе, учебе, в бизнесе или творчестве.

Раки

Тех, кто собирается поступать в ВУЗ или заканчивает его, ждет активный день. Все остальные тоже будут вынуждены приобретать новые знания - независимо от возраста.

Львы

Держитесь подальше от начальства и власть имущих, даже если вам нечего опасаться. Этот совет не только на сегодня - осторожность не помешает и на следующей неделе.

Девы

Студенты и путешественники сегодня окажутся везунчиками. В целом всем представителям знака можно рассчитывать на позитивные события формата "мелочь, а приятно".

Весы

Если вам нужно к врачу, то сегодня подходящий день для посещения таких специалистов. Вкладывайтесь в свое здоровье: купите что-нибудь для спорта, например.

Скорпионы

Любовь, приятное времяпрепровождение со своей половинкой, радость от общения с детьми - вы сегодня на светлой стороне. Не бойтесь быть сентиментальными!

Стрельцы

Хорошее время для тех, кто хочет сменить работу или образ жизни. У вас получится сделать это безболезненно, если вы продумаете и распланируете все до мелочей.

Козероги

У вас нечасто бывает игривое настроение, и сегодня именно такой день. Ваши шутки или креативные решения добавят вам поклонников противоположного пола.

Водолеи

Вы сегодня будете финансово успешны. Особенно те, кто связан с недвижимостью или строительством. Все остальные могут с выгодой купить что-то для дома.

Рыбы

Луна вошла в ваш знак и приближается к Сатурну, что может понизить настроение или самооценку - будьте готовы к этому короткому влиянию, оно скоро закончится.

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