ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в США рассказал о кампании по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

09:16
  • четверг
  • 08 июня 2023

Запад пытается "обелить" киевский режим

Вашингтон предпринимает попытки снять ответственность с киевского режима за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и возложить ее на Россию. Такое заявление сделал в четверг, 8 июня, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Как отмечается в Telegram-канале дипмиссии, в американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект.

В США "выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта", указал Антонов.

Посол подчеркнул, что это "очередная отчаянная попытка "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад будет тиражировать фейки о ситуации с Каховской ГЭС, чтобы отвести подозрения от киевского режима и от себя. Чиновница отметила, что мировая журналистика обязана эту тему держать во всех смыслах на плаву, поскольку "если они сейчас еще раз поверят Западу, поверят Вашингтону, поверят Брюсселю и сделают такую же ошибку, как они сделали с "Северными потоками", это будет серьезная ошибка.

При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева, вопреки обвинениям в адрес Москвы, нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС. Тем не менее, политик пообещал получить такие доказательства, как только украинские власти получат доступ к месту происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.