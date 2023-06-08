Посол России в США рассказал о кампании по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Запад пытается "обелить" киевский режим

Вашингтон предпринимает попытки снять ответственность с киевского режима за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и возложить ее на Россию. Такое заявление сделал в четверг, 8 июня, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале дипмиссии, в американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект.

В США "выстроили свою риторику так, будто на Российской Федерации в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта", указал Антонов.

Посол подчеркнул, что это "очередная отчаянная попытка "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад будет тиражировать фейки о ситуации с Каховской ГЭС, чтобы отвести подозрения от киевского режима и от себя. Чиновница отметила, что мировая журналистика обязана эту тему держать во всех смыслах на плаву, поскольку "если они сейчас еще раз поверят Западу, поверят Вашингтону, поверят Брюсселю и сделают такую же ошибку, как они сделали с "Северными потоками", это будет серьезная ошибка.

При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева, вопреки обвинениям в адрес Москвы, нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС. Тем не менее, политик пообещал получить такие доказательства, как только украинские власти получат доступ к месту происшествия.

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