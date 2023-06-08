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Более 14 тысяч домов подтоплено после разрушения Каховской ГЭС

09:38
  • четверг
  • 08 июня 2023

Эвакуировано свыше 4 тысяч человек

В зоне подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказалось свыше 14 тысяч жилых домов в 15 населенных пунктах. Об этом рассказали в четверг, 8 июня, в экстренных службах Херсонской области.
Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева

Кроме того, под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, больница и детский сад.

Из зоны бедствия продолжают вывозить людей. К настоящему времени эвакуировано уже 4280 человек, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям и ликвидации последствий в зоне затопления в Херсонской области. Оперативная группа центрального аппарата МЧС отправилась в Херсонскую область по указанию главы ведомства. Спасатели окажут помощь населению в зоне затопления.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что подрыв Каховской ГЭС был произведен киевским режимом с согласия Вашингтона, Лондона и их партнеров по НАТО. По словам политика, всем прекрасно известно, кто координирует действия Вооруженных сил Украины и украинского руководства.

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