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Politico: Запад не может дать Киеву требуемые им гарантии безопасности

10:00
  • четверг
  • 08 июня 2023

О конкретных сроках вступления Украины в НАТО речь пока не идет

Западные союзники пока не готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которых требует Киев. Об этом в четверг, 8 июня, рассказали представители Североатлантического альянса.
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Как пишет Politico со ссылкой на источники, Запад не хочет называть Киеву конкретные сроки вступления в НАТО, однако "также не хочет разочаровывать украинцев".

С учетом этого рассматривается вариант, при котором группа союзников возьмет на себя долгосрочные обязательства по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления как военной, так и невоенной помощи.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для России тема членства Украины в НАТО является одним из главных раздражителей и проблем на годы вперед. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет". Тем не менее, "в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон", а европейские государства "являются послушными инструментами в этом оркестре".

При этом президент Украины Владимир Зеленский признавал, что его страна не станет членом НАТО до тех пор, пока на ее территории продолжаются боевые действия, хотя членство в альянсе стало бы лучшей гарантией безопасности для Украины.

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