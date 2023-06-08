Разрушение Каховской ГЭС: в зоне бедствия увеличивают группировку спасателей

За сутки удалось эвакуировать более 300 человек

По затопленному левобережью можно перемещаться только на лодках. Несмотря на отсутствие связи и постоянные обстрелы со стороны Украины, спасатели тщательно осматривают каждый метр. Подбирают тех, кому нужна помощь.

Подтоплены более 14 тысяч домов. Пик наводнения сместился в сторону Алешек и Голой Пристани. Сложная ситуация в прибрежных селах. Дома затоплены по крышу, на которых спасаются не только люди, но и животные. Тех, кого пока не могут спасти, военные снабжают продуктами и водой с помощью дронов.

В Новой Каховке обстановка нормализуется.

"Уже метр двадцать, может быть, больше, вода потихоньку уходит, прогнозируем, что этот процесс пойдет быстрее. Сегодня мы начинаем откачку воды, к нам поступили дополнительные генераторы, мотопомпы, поэтому будем переходить уже к процессу восстановления", - сообщил мэр Владимир Леонтьев.

В зоне подтопления работают более 400 спасателей и почти две сотни единиц техники. В области мобилизовали все грузовики повышенной проходимости и автобусы. Эвакуированы уже более 4 тысяч человек. Места есть в том числе в санаториях и базах отдыха на Арабатской стрелке

Перед обстрелом Каховской дамбы Украина намеренно открыла все шлюзы ДнепроГЭС в Запорожье. Критическая масса воды, которую накапливали в течение зимы, усилила разрушение плотины. Сейчас скорость течения в Днепре выросла в 10 раз.

Киев пытается превратить Херсонскую область в болото, даже несмотря на то, что страдают оба берега. Последствия уже ощущают в Николаеве, Очакове. Даже в Одессе администрация объявила о закрытии большинства пляжей. Причина - подтопление кладбищ, скотомогильника и хранилищ боеприпасов. Течение-то идет вдоль украинского побережья.

Неконтролируемый сброс угрожает и ЗАЭС. Глава МАГАТЭ заявил, что в резервуарах для охлаждения уровень воды падает на 5-7 сантиметров в час.

Из-за неконтролируемого сброса из Каховского водохранилища есть риск того, что упадет уровень воды и в Северо-Крымском канале. Но пока этот уровень держится. Рыбаки ловят рыбу, здесь катаются на каяках. К тому же все водохранилища Крыма сейчас заполнены на 80%. Этого более чем достаточно для местного населения и промышленного производства. Единственные, кто в будущем могут пострадать, это сельхозпроизводители риса, овощей и, например, сахарной свеклы.

За время водной блокады Крым успел перестроиться. Запущены скважины, построены водозаборы, отработана переброска воды на восток полуострова. Фермеры в случае обмеления канала снова вернутся к выращиванию засухоустойчивых культур.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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