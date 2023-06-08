Крупный прорыв ВСУ остановлен в Запорожской области

На участке между Днепром и городом Орехов боевики бросили в бой две роты, усиленные бронетехникой

В этой груде металла трудно узнать американский "Хаммер". Рядом в поле - подбитый танк. В лесу еще как минимум два. А это - канадский броневик "Сенатор". Уже четвертые сутки ВСУ штурмуют поселок Новодонецкое. Безуспешно.

Им противостоят всего несколько десятков российских мотострелков. Бойцов, конечно, поддерживают авиация и артиллерия. Но решающий успех приходит в прямом контакте. Понимая, что у противника численный перевес, наши действуют из засад. Дают противнику зайти на окраины. А затем расстреливают в упор.

Только за один день под Новодонецком мотострелки ликвидировали более 70 националистов. Сожгли 20 танков и бронетранспортеров. Уцелевшие боевики жалуются - их командиры не владеют обстановкой. В отрядах - никакой координации действий.

Крупный прорыв остановлен и в Запорожской области. На участке между Днепром и городом Орехов ВСУ бросили в бой две роты, усиленные бронетехникой. Но атака не задалась. В первые же минуты националисты потеряли две машины на минном поле. В российской группировке говорят – о планах ВСУ знали заранее. Четко отработала разведка и артиллеристы. В огневом котле ликвидированы 180 боевиков. Остальные разбежались по лесопосадкам.

Все чаще боевики сдаются, понимая, что контрнаступление в итоге, закончится гибелью украинской армии. В Херсонской области националисты бежали с позиций вместе с оружием.

А эти кадры (см. видео) наверняка войдут не только в историю, но и в учебники военных академий. Российские десантники уничтожили суперсовременный зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM производства ФРГ. Самое примечательное, что установка, которую Бундесвер позиционировал как способную сбить любую воздушную цель, бойцы подорвали самым обычным барражирующим снарядом.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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