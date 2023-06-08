В Штатах все громче звучат сомнения в разумности поддержки Украины

Белый дом пытается держать общественное мнение под контролем

Десять тысяч солдат и офицеров, 250 самолётов из 25-ти государств. Крупнейшие в истории современной ФРГ военно-воздушные учения НАТО стартуют уже в понедельник. Среди участников - не только страны альянса, но и пока не вступившая в него Швеция, а также Япония. Цель не скрывается - предупредить Россию о боеготовности блока.

Официальная задача учений - отработать взаимодействие в случае нападения на одного из членов блока. Перспективы предоставления такого статуса Украине будут обсуждать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Однако единства нет. И в украинской игре Запад повышает ставки. Так называемое наступление ВСУ буксует. И в альянсе, пока что неофициально, но уже не исключают введения на Украину войск. Об этом сообщил Андерс Фог Расмуссен - бывший генсек организации и доверенное лицо президента Зеленского. Его цитирует Guardian: "Если страны НАТО, включая США, не смогут предоставить Украине реальных гарантий безопасности и договориться по поводу ее возможного членства, есть большая вероятность, что некоторые государства начнут действовать сами. Польша, а за ней и страны Балтии могут усилить свое участие в помощи Украине вплоть до введения войск и создания коалиции желающих".

Впрочем, в Польше набирает обороты внутриполитический кризис. А военную мощь стран Прибалтики всерьез рассматривать трудно. И пока что на Западе по-прежнему сосредоточены на поставках вооружения Киеву.

По данным портала Warzone, Голландия вскоре передаст через посредников истребители F-16. Но таких возможностей становится меньше. И главное - сомнения в разумности поддержки Украины все громче звучат в США. Перед президентскими выборами для соперников президента Байдена отказ от разорительного милитаризма может стать одним из главных козырей.

"Демократы стали партией войны, партией цензуры, партией страха. А страх - оружие тоталитаризма. Они думают об установлении мирового господства при помощи насилия. Американцам сказали, что поддержка Украины - благородное дело, и они в это искренне верят. Мой сын поехал добровольно воевать на Украину. Но каждый наш шаг направлен на продолжение войны и кровопролития. Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Но Пентагон скрывает это от американского народа", - заявил Роберт Кеннеди-младший, кандидат на пост президента США от Демократической партии.

Белый дом пытается держать общественное мнение под контролем. Даже прореспубликанский канал Fox News все-таки уволил одного из самых популярных ведущих Такера Карлсона. Которого еще в апреле отстранили от эфира. Последней каплей стал видеоролик обозревателя в соцсети. Карлсон обвинил Киев в терактах на Каховской ГЭС и "Северных потоках", а администрацию США - во лжи и зомбировании собственных граждан. Менее чем за сутки выпуск посмотрели более 80 миллионов человек.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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