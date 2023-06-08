В одном из сел Нижегородской области объявились "ночные преступники"

Кто-то уже неделю проникает во дворы и нападает на домашних кур и цыплят

Жители села Паново не спят уже которые сутки. По ночам непрошенные гости повадились приходить в местные подворья и душить кур. А в хозяйстве по соседству из сотни цыплят хозяева не досчитались 94-х.

Ночные налеты на курятники начались около недели назад, сетует Наталья. По ее подсчетам, кроме нее, пострадали еще четверо соседей. В нападениях люди винят собак, которые наловчились открывать задвижки и запоры. Если замки крепкие, косматые хулиганы выламывают доски.

В местную ветслужбу люди жаловались неоднократно. Специалисты приезжали, но собак не обнаружили. Оставили ловушки с приманкой. Которая, видимо, оказалось не такой вкусной, как свежая курочка.

В администрации района тоже разводят руками - сотрудники отлова ведь не могут дежурить в деревне круглосуточно. А все уличные собаки в районе наперечет и с бирками. Вероятно, искать лохматых налетчиков нужно на соседних дачах, где недобросовестные хозяева попросту бросают животных или пускают на самовыгул.

Так что у этого сельского детектива - продолжение следует.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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