Собянин поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником

В Москве адресную помощь получает каждый третий житель города

В Москве адресную помощь получают более четырех с половиной миллионов человек - это каждый третий житель города.

Мэр Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником и отметил, что власти столицы стремятся сделать их работу более эффективной, запускают новые востребованные проекты.

Делается это для того, чтобы люди могли и хотели вкладывать душу в столь важное дело - помощь ближнему.

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