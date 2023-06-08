Собянин поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником

В Москве адресную помощь получает каждый третий житель города
В Москве адресную помощь получают более четырех с половиной миллионов человек - это каждый третий житель города.
Мэр Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником и отметил, что власти столицы стремятся сделать их работу более эффективной, запускают новые востребованные проекты.
Делается это для того, чтобы люди могли и хотели вкладывать душу в столь важное дело - помощь ближнему.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"