Застрявших в Магадане иностранцев проводили домой

Воздушное судно, летевшее из Нью-Дели в Сан-Франциско, совершило незапланированную посадку

В Магадане сегодня ночью проводили домой иностранцев, застрявших в городе из-за неожиданной поломки самолета, сообщает "ТВ Центр".

Воздушное судно, летевшее из Нью-Дели в Сан-Франциско, совершило незапланированную остановку в России из-за неисправности двигателя. Оперативно отремонтировать лайнер не получилось, и больше двух сотен пассажиров ждали, когда за ними отправят резервный борт.

Поскольку с гостиницами в городе - проблема, то разместили всех в школе рядом с аэропортом. Меню столовой адаптировали специально для путешественников, но вот многим спать пришлось на полу. Впрочем, встреча получилась гостеприимной, и на неудобства никто не жаловался.

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