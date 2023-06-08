ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Застрявших в Магадане иностранцев проводили домой

14:50
  • четверг
  • 08 июня 2023

Воздушное судно, летевшее из Нью-Дели в Сан-Франциско, совершило незапланированную посадку

В Магадане сегодня ночью проводили домой иностранцев, застрявших в городе из-за неожиданной поломки самолета, сообщает "ТВ Центр".

Воздушное судно, летевшее из Нью-Дели в Сан-Франциско, совершило незапланированную остановку в России из-за неисправности двигателя. Оперативно отремонтировать лайнер не получилось, и больше двух сотен пассажиров ждали, когда за ними отправят резервный борт.

Поскольку с гостиницами в городе - проблема, то разместили всех в школе рядом с аэропортом. Меню столовой адаптировали специально для путешественников, но вот многим спать пришлось на полу. Впрочем, встреча получилась гостеприимной, и на неудобства никто не жаловался.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Самолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India
Иностранцы в Магадане
Иностранцы в Магадане
Аэропорт Магадана
Аэропорт Магадана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.