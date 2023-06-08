Правительство США заподозрили в связях с инопланетянами

В телевизионных эфирах звучат сенсационные признания бывших разведчиков

Тема зеленых человечков будоражит американское население уже не одно десятилетие. Ответить на философский вопрос "Одни ли мы во Вселенной?" готов ни много ни мало бывший сотрудник национального агентства геокосмической разведки Дэвид Грэш. Оказывается, американское правительство уже давно и успешно контактирует с внеземными цивилизациями и даже чинит корабли инопланетян.

"Я тоже думал, что это абсолютная чепуха, и полагал, что меня просто обманывают. Но ко мне подошло довольно большое количество действующих офицеров ВВС, которые сказали, что они - непосредственные участники программы. И они рассказали мне все, основываясь на устных свидетельских показаниях. Продемонстрировали документы и другие доказательства", - сказал Грэш.

Преподносится интервью как максимальная истина - человека представляют как ветерана армии с доступом к секретным данным, такие врать не должны. Вот только кто это такой - не очень ясно. Как и то, почему с эксклюзивом экс-разведчик пришел на кабельный и не самый популярный канал NewsNation.

От этой маленькой искорки в медиапространстве разгорелось настоящее конспирологическое пламя. Авторитетные эксперты по летающим тарелкам требуют от Пентагона ответа. То, что военное ведомство может скрывать что-то подобное, возмутило еще одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США.

"Я нашел четырех свидетелей, которые утверждают, что знают про секретную программу правительства США. Американский народ имеет право знать то, что от него скрывают. Цензура жизненно важной информации несовместима с нашими ценностями. Это в прямом смысле современный эквивалент сокрытия идей Галилея о Солнечной системе или же теории эволюции Дарвина", - заявил он.

Тема пришельцев для американских СМИ - своего рода спасательный круг, когда срочно требуется отвлечь читателей и зрителей от земных проблем, которые невозможно игнорировать. И действительно, кому будет интересно задаваться вопросами внутренней политики, если на горизонте маячит перспектива быть захваченным отрядом инопланетян.

А тут еще выяснилось, что даже 19% американских ученых уверены, что хотя бы раз в своей жизни видели неопознанные летающие объекты. Демократической партии, которая и финансирует подавляющее большинство медиа, такая статистика только на руку.

"Я хочу быть в добрых отношениях с инопланетянами, поэтому мы придумали вот такую вот брошюру. Называется "Добро пожаловать на Землю". В ней мы привели несколько полезных, на наш взгляд, советов для пришельцев. К примеру, не дайте Владимиру Зеленскому увидеть ваш корабль - в противном случае он вас пристыдит и заставить отдать его украинской армии", - пошутил телеведущий Билл Мэйхер.

Пентагон официально опроверг информацию о том, что имеет в своем распоряжении космические корабли инопланетного происхождения. Впрочем, представитель ведомства Сьюзан Гоф отметила: военные готовы побеседовать с любым сотрудником Минобороны, если тот искренне уверен, что владеет неопровержимыми доказательствами существования сотрудничества Вашингтона с внеземными цивилизациями.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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