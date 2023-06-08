На ЗАЭС рассказали об уровне охлаждающей воды

После разрушения Каховской ГЭС встал вопрос ядерной безопасности на ЗАЭС

Уровень воды, необходимый для охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), остается в норме после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в четверг, 8 июня, рассказали в службе технического надзора Херсонской области.

Специалисты отметили, что на Запорожской АЭС из шести реакторов работает один. Уровень воды для охлаждения энергоблоков в норме, используется пруд-охладитель в циркулярном режиме.

При этом в случае необходимости имеется резервная схема заполнения скважины, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил мнение, что безопасности Запорожской АЭС в свете разрушения Каховской ГЭС непосредственной угрозы нет. Как указал эксперт, из-за случившегося существенно снизится уровень воды в резервуарах для охлаждения систем Запорожской АЭС, но поступление воды из основного источника еще может продолжаться несколько дней, а также имеются альтернативные варианты водоснабжения.

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