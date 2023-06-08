Нью-Дели не считает нужным звать на мероприятие президента Украины

Индия как председатель в "Группе двадцати" (G20) не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "двадцатки", который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом заявил в четверг, 8 июня, индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Политик заявил, что, по мнению Нью-Дели, в саммите должны принимать участие только государства — члены G20, а также "страны и организации, которых мы пригласили". Эта позиция не пересматривалась.

Перечень гостей саммита был объявлен сразу после перехода председательства в G20 к Индии — Зеленского в нем нет, цитирует Джайшанкара ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки рядом стран Запада киевского режима Владимир Зеленский стал частым гостем на международных мероприятиях, к которым его страна не имеет прямого отношения.

В частности, президента Украины пригласили на саммит "Большой семерки" (G7), который проводился в японском городе Хиросима. В Министерстве иностранных дел России отметили, что итогом саммита стал набор заявлений с пассажами антироссийского и антикитайского характера.

На Смоленской площади отметили, что государства — члены объединения не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем. МИД также указал на политизированность многосторонних форматов, в том числе и форума для глобального экономического сотрудничества – "Большой двадцатки".

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