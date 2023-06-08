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Лукашенко предложил перестать искать причины конфликта на Украине

10:56
  • четверг
  • 08 июня 2023

Важнее найти его решение, заявил политик

Крайне важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин. Такое заявление сделал в четверг, 8 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Политик отметил, что "рано или поздно мы будем говорить о причинах", однако "сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт".

По этой причине Лукашенко "как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины", сообщает РИА Новости.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты подстрекали Россию к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами с 1990-х годов. По мнению политика, как только США прекратят идти по пути эскалации и провоцирования конфликтов, Москва продемонстрирует склонность к компромиссу.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что наша страна с помощью СВО "пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства".

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