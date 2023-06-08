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Рогов назвал уничтожение Каховской ГЭС частью контрнаступления ВСУ

11:19
  • четверг
  • 08 июня 2023

Украина готовилась к уничтожению станции, заявил политик

Уничтожение Каховской ГЭС в Херсонской области является частью плана украинского контрнаступления. Такое мнение в четверг, 8 июня, высказал руководитель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ на ореховском участке
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По словам политика, непосредственно перед атакой на станцию украинская сторона за счет искусственного сброса воды из водохранилищ, находящихся выше по каскаду Днепра, подняла уровень воды в Каховском водохранилище с 14 до 17,5 метров.

Рогов заявил, что Украина готовилась к уничтожению ГЭС, преследуя цель как можно больше затопить прибрежных территорий, чтобы оттянуть силы и резервы российских войск на это направление, тем временем самим начав контрнаступление в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил, что варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, — это наглядный пример военных преступлений киевского режима.

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Киев совершил теракт на ГЭС для переброски своих подразделений с херсонского направления в район контрнаступления. Кроме того, украинские военные приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций — это указывает на намерение ВСУ перейти здесь к обороне.

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