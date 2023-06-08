Собянин: Каждый третий житель Москвы получает адресную социальную помощь

8 июня отмечается День социального работника

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается в России 8 июня.

Как подчеркнул градоначальник в своем личном блоге, День социального работника — это праздник сильных и неравнодушных людей, искренних в своем желании помочь каждому, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Адресную и регулярную помощь в Москве получают более 4,5 млн человек, это каждый третий житель города. По традиции социальная защита имеет женское лицо, но сегодня эту профессию все чаще выбирают для себя мужчины — их уже более 15%, рассказал мэр. Около 17% сотрудников — в возрасте до 35 лет. Многие из них начинают свою карьеру еще студентами профильного колледжа по подготовке социальных работников или, как его часто называют, колледжа добрых дел.

От имени горожан Собянин выразил социальным работникам Москвы огромную благодарность и поздравил с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что жители города привыкли гордиться столичной системой социальной защиты, поскольку, "сохраняя все лучшее из опыта прошлых лет, мы стремимся сделать социальную помощь более адресной, душевной и эффективной".

Для родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, открыты двери семейных центров. Ребята, испытывающие проблемы в общении и прочие трудности подросткового возраста, смогут найти себя в современных пространствах подростковых клубов. Над решением задачи семейного устройства детей-сирот трудятся специалисты центров содействия семейному воспитанию. Активно развивается "Московское долголетие", серьезно изменился и подход к оказанию социальной поддержки на дому одиноким пожилым людям и москвичам с инвалидностью.

Собянин указал, что сотрудники социальной защиты Москвы одни из первых пришли на помощь участникам спецоперации и членам их семей — теперь это одно из ключевых направлений работы. В специализированном Едином центре специалисты помогают с реабилитацией, переобучением, трудоустройством, решением юридических вопросов, оформлением пособий, обучением и воспитанием детей, а также заботой о пожилых родственниках.

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