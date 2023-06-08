ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд России по баскетболу

11:45
  • четверг
  • 08 июня 2023

Москвичи смогут найти работу рядом с домом

Власти Москвы одобрили проекты строительства пяти объектов в разных районах столицы.

Об этом в четверг, 8 июня, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, речь идет о центре центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино, логистическом парке в Молжаниновском районе, детском саде в районе Царицыно, центре инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское.

Их построят за счет инвестиций девелоперов, город предоставит бизнесменам льготы. Объекты дадут городу больше 500 рабочих мест

"В разных районах города строится необходимая инфраструктура, у местных жителей появляется больше возможностей найти работу недалеко от дома", - подчеркнул Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Баскетбол
Баскетбол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.