Собянин: В Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд России по баскетболу

Москвичи смогут найти работу рядом с домом

Власти Москвы одобрили проекты строительства пяти объектов в разных районах столицы.

Об этом в четверг, 8 июня, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, речь идет о центре центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино, логистическом парке в Молжаниновском районе, детском саде в районе Царицыно, центре инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское.

Их построят за счет инвестиций девелоперов, город предоставит бизнесменам льготы. Объекты дадут городу больше 500 рабочих мест

"В разных районах города строится необходимая инфраструктура, у местных жителей появляется больше возможностей найти работу недалеко от дома", - подчеркнул Собянин.

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