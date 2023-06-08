После разрушения Каховской ГЭС погибли 5 человек

Пострадавших - 41

Стало известно о первых жертвах после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

По последним данным, погибли пять человек, еще 41 пострадал, сообщил глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".

Эвакуация из затопленных районов продолжается. С прибрежных населенных пунктов вывезли более 1,3 тысячи человек.

Вода постепенно уходит на убыль. В зоне подтопления после разрушения ГЭС оказались свыше 14 тысяч жилых домов в 15 населенных пунктах.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились надводные сооружения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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