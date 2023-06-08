ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о беседе с Путиным о конфликте на Украине

11:48
  • четверг
  • 08 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь обсуждали тему российско-украинского конфликта. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал белорусский лидер.
Лукашенко предложил перестать искать причины конфликта на Украине

По словам политика, разговор глав двух государств состоялся 7 июня. Лукашенко заявил, что в беседе подчеркнул: если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился.

Политик также пообещал, что "в ближайшее время мы с Путиным встретимся", сообщает БелТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с инициативой объявления на Украине перемирия без права перемещения военной техники и переброски оружия с обеих сторон. В Кремле в ответ отметили, что спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

Кроме того, Лукашенко заявил, что "если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций, обманом, как это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.