Лукашенко рассказал о беседе с Путиным о конфликте на Украине

Россия продолжает спецоперацию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь обсуждали тему российско-украинского конфликта. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал белорусский лидер.

По словам политика, разговор глав двух государств состоялся 7 июня. Лукашенко заявил, что в беседе подчеркнул: если бы на Украине не было оружия и наемников Запада, конфликт уже давно бы закончился.

Политик также пообещал, что "в ближайшее время мы с Путиным встретимся", сообщает БелТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с инициативой объявления на Украине перемирия без права перемещения военной техники и переброски оружия с обеих сторон. В Кремле в ответ отметили, что спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

Кроме того, Лукашенко заявил, что "если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций, обманом, как это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта".

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