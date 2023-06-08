Будущие контрактники рассказали о нежелании отсиживаться дома в сложный для страны период

Многие уже были в зоне СВО
Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д.5, стр.1) рассказали, чем обосновано их решение.
"Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой смысла нет, поэтому лучше сейчас пойти, лучше сегодня идти защищать Родину", - отметил один из будущих контрактников.
Другой уточнил, что уже был в зоне СВО.
"Я там был, работать ездил прошлой осенью. Тогда мы строили укрепрайоны. Видел все, что там происходит", - сказал он.
На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". Всю необходимую информацию о работе московского пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"