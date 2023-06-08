Будущие контрактники рассказали о нежелании отсиживаться дома в сложный для страны период

Многие уже были в зоне СВО

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д.5, стр.1) рассказали, чем обосновано их решение.

"Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой смысла нет, поэтому лучше сейчас пойти, лучше сегодня идти защищать Родину", - отметил один из будущих контрактников.

Другой уточнил, что уже был в зоне СВО.

"Я там был, работать ездил прошлой осенью. Тогда мы строили укрепрайоны. Видел все, что там происходит", - сказал он.

На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". Всю необходимую информацию о работе московского пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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