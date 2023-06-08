ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Будущие контрактники рассказали о нежелании отсиживаться дома в сложный для страны период

11:37
  • четверг
  • 08 июня 2023

Многие уже были в зоне СВО

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д.5, стр.1) рассказали, чем обосновано их решение.

"Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой смысла нет, поэтому лучше сейчас пойти, лучше сегодня идти защищать Родину", - отметил один из будущих контрактников.

Другой уточнил, что уже был в зоне СВО.

"Я там был, работать ездил прошлой осенью. Тогда мы строили укрепрайоны. Видел все, что там происходит", - сказал он.

На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". Всю необходимую информацию о работе московского пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Контрактники
Контрактники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.