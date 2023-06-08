Андрей Бочкарев рассказал о строительстве участке Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской"

Он стал одной из крупнейших инфраструктурных строек Москвы

Более 200 тысяч кубометров бетона уложено при создании участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская". Об этом в четверг, 8 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам заммэра, строящийся участок Троицкой линии метро протяженностью свыше 13 км от пересадочной с Большим кольцом подземки станции "Новаторская" до расположенной на территории Коммунарки "Бачуринской" стал одной из крупнейших инфраструктурных строек Москвы. Здесь уже уложено свыше 200 тысяч кубометров бетона и разработано порядка 1,3 миллиона кубометров грунта.

На данном участке разместятся пять станций: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская", которые сегодня находятся на высоком уровне готовности. Практически завершены земляные и монолитные работы, а также обратная засыпка котлованов, началась архитектурная отделка пассажирских и служебных зон, выполняется монтаж инженерных систем.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что смонтировано порядка 450 тыс. м кабеля, свыше 25 тыс. м трубопроводов и 15 тыс. м воздуховодов. Все десять тоннелей участка уже пройдены – это порядка 21,5 километра подземных трасс, в их создании приняли участие девять тоннелепроходческих щитов. Завершаются работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути, на ряде участков строители укладывают виброматериалы для снижения уровня шума и повышения комфорта жителей районов, по которым проходит новая ветка.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что в пассажирской зоне строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Для создания индивидуального образа станционного комплекса выбрана эстетика экспрессионизма: использованы динамичные формы, а также контрастное сочетание стекла и металла с поверхностями из природного камня. Ведется облицовка колонн прозрачным триплексом и светло-серым гранитом, идет укладка пола в виде диагональных линий такого же гранита и черного габбро.

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