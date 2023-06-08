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Мужчина с ножом напал на детей во Франции

12:17
  • четверг
  • 08 июня 2023

Пострадали шестеро малышей

На востоке Франции мужчина ранил ножом взрослого и шестерых детей.

Инцидент произошел утром в четверг в городе Анси департамента Верхняя Савойя. Неизвестный напал на малышей в сопровождении взрослого в парке "Сады Европы".

По предварительным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщают AFP и Le Figaro со ссылкой на источники.

Злоумышленник задержан. Им оказался сирийский беженец, который ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн вылетела на место происшествия.

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