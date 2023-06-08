Politico: Греция и Венгрия поставили условие согласования санкций ЕС против России

Украина должна выполнить требования Афин и Будапешта

Власти Греции и Венгрии грозят заблокировать новый, одиннадцатый, пакет антироссийских санкций Евросоюза, если Киев не уберет ряд их компаний из "черного списка". Об этом в четверг, 8 июня, рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, Афины и Будапешт решили увязать свое одобрение нового пакета санкций с исключением ряда греческих и венгерских компаний из списка "спонсоров боевых действий", который составила Украина. Только когда эти компании из списка будут вычеркнуты, Греция и Венгрия поддержат новые санкции ЕС, рассказали собеседники издания.

Ожидается, что постоянные представители государств — членов ЕС соберутся 14 июня для обсуждения предложенных санкций и их согласования.

В Москве уже указывали, что попытки Запада повлиять на Россию при помощи санкционного давления провалились, а все негативные эффекты такого подхода авторы рестрикций испытали на себе в полной мере.

В Брюсселе признавали, что с каждым разом согласовывать и вводить антироссийские санкции все труднее. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны Европы не выполняют санкции против России, с этим нужно бороться. Политик заявил, что "даже немного устал в этой именно борьбе" и готов "публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции".

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