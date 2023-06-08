Литва присоединилась к иску Киева против России в Международном суде ООН

Они обвиняют Москву в нарушении ряда международных конвенций

Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России. Об этом в четверг, 8 июня, рассказала министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска.

Истец, обратившийся в суд еще в 2017 году, обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

У властей Литвы, примкнувшей к иску, есть месяц на то, чтобы представить Международному суду ООН свои соображения, сообщает ТАСС.

При этом ранее Международный уголовный суд отказался признавать "агрессию" России на Украине в связи с началом Москвой СВО. В МУС сочли, что такая статья неприменима к специальной военной операции. Кроме того, Москва подала возражения против иска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"