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Собянин отметил рост спроса на электронику и компьютерные изделия московского производства

12:37
  • четверг
  • 08 июня 2023

В отрасли микроэлектроники в Москве работает больше 30 предприятий "Технополиса "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что сегодня в столице более 100 компаний занимаются выпуском компьютерной техники и электроники, при этом в первом квартале текущего года это направление выросло на 20,7%.

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Как уточнил градоначальник, в связи с растущим спросом на отечественные разработки московские заводы увеличивают производство как готовых изделий, так и комплектующих.

"Создают материнские платы, системные блоки, мониторы, моноблоки, базовые станции для промышленного интернета вещей, оборудование для автоматизированной оплаты проезда - терминалы и валидаторы, проездные карты и многое другое", - уточнил мэр.

Собянин напомнил, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" в 2022 году был создан кластер фотоники и микроэлектроники. По словам главы города, фотонные технологии, позволяющие увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз, это одно из самых перспективных направлений в мире.

В отрасли микроэлектроники в Москве работает больше 30 предприятий технополиса, а статус резидентов ОЭЗ дает им ряд льгот.

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