Путин рассказал о готовности России делиться опытом в сфере образования

Страна создает суверенную образовательную систему

Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал президент России Владимир Путин в приветствии участников международного форума министров образования "Формируя будущее".

Политик подчеркнул, что Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования и делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам.

Путин напомнил, что наша страна обладает уникальным опытом внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий.

Кроме того, в России одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Доказательством этого являются многочисленные победы юных россиян на международных олимпиадах школьников, сообщает РИА Новости.

В мае российский министр высшего образования и науки Валерий Фальков рассказал, что приемная кампания в высшие учебные заведения России в 2023 году будет отличаться, "всегда появляются какие-то нюансы". Отличительной особенностью предстоящего приема в вузы Фальков назвал то, что способ электронной подачи документов будет превалирующим. В России усовершенствовали систему суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг.

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