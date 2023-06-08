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Патрушев: США не смогут разделаться с Россией и Китаем

13:22
  • четверг
  • 08 июня 2023

Вашингтон хочет доминирования в мире, но он этого не добьется

Соединенные Штаты хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого не случится. Такое заявление сделал в четверг, 8 июня, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
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Политик пояснил, что конечная цель Вашингтона — Китай как "очень серьезный полюс многополярного мира", ослабив который США "добьются своей цели, как они считают, и будут доминировать в мире".

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы "не состоялся многополярный мир", однако "это исключено", цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс признавала, что Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы.

При этом и Москва, и Пекин подчеркивали, что их сотрудничество и партнерство не направлено против каких-либо третьих государств. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй указывал, что Россия и Китай всегда твердо опираются на принципы неприсоединения к блокам — "мы не стремимся к антагонизму, не предпринимаем действий против какой-либо третьей стороны".

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