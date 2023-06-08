НАТО предостерегли от ввода войск на Украину

У России не останется выбора

Ввод военных стран НАТО на Украину под любым предлогом – это путь к открытому конфликту с Россией.

Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. У Москвы не останется выбора, кроме как перенести боевые действия на территории тех стран, которые направят войска.

"Нам не оставят выбора", - сообщил парламентарий.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса могут в индивидуальном порядке направить войска на Украину, если Киев не получит должной поддержки на саммите в Вильнюсе.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны. Но если Украина вступит в НАТО, то украинские военные будут стоять в других странах НАТО.

В Москве при этом указывали, что участие НАТО в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Брюсселя, очевидно. Военный блок снабжает Киев вооружениями и военной техникой, натаскивает бойцов Вооруженных сил Украины, а также обещает Киеву членство в альянсе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает приглашения на членство в НАТО уже в 2023 году.

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