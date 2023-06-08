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Рейсовый автобус попал в ДТП в Измайлове

14:58
  • четверг
  • 08 июня 2023

Госпитализация никому не потребовалась

Рейсовый автобус попал сегодня рано утром в ДТП в Измайлове. Он съехал с дороги, врезался в забор, а сверху на него упало дерево, передает "ТВ Центр".

Автобус следовал по маршруту №385 - из Балашихи к метро "Партизанская". В какой-то момент водителю стало плохо, и он потерял сознание.

В салоне находились пассажиры, они смогли выбраться самостоятельно. Госпитализация никому не потребовалась. Медицинскую помощь оказали водителю, сейчас ему уже лучше.

В подмосковном перевозчике "Мострансавто" сообщили, что перед выходом в рейс автобус прошел проверку, а водитель - медосмотр.

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