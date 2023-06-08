Последний этап строительства электродепо "Аминьевское" вышел на завершающую стадию

Оно начнет работу в полном объеме этой осенью

Крупнейшее электродепо страны. Сюда приходят поезда БКЛ. "Аминьевское" обслуживает составы Большой кольцевой линии метро. 14 мест для стоянки поездов. Основные строительные работы завершили еще в марте, как раз к запуску БКЛ, сейчас депо продолжают расширять.

"Завершаем выполнение работ строительных по второй части, чтобы довести общее количество мест отстоя поездов до 30. Всю необходимую инфраструктуру для технического обслуживания, ремонта поездов, уборки, мойки и так далее. То, что необходимо делать, чтобы поезда с утра уже могли на линию выходить и, соответственно, обслуживать наших пассажиров", - сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Все строительно-монтажные работы должны завершить до конца лета. 63 здания и сооружения будут полностью сданы: камеры мойки и ремонта, производственные мастерские.

"Заканчиваются работы по внутренней отделке помещений - постэлектрическая централизация, откуда будет вестись полностью диспетчеризация электродепо, также здание лабораторно-испытательного комплекса, здание ГО и ЧС на случай чрезвычайных ситуаций", - уточнил Юрий Добровольский, руководитель строительства, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Самым сложным было связать новое электродепо с Большой кольцевой и действующей линиями метро. Поезда отсюда выезжают от перегонных тоннелей со стороны станций "Давыдково" и "Аминьевская". Для этого строителям пришлось проложить больше двух километров соединительной ветки. Тоннельную часть длиной 800 метров и три метромоста протяженностью больше километра. Две ветки проходят от станции "Давыдково" и одна - от метро "Аминьевская".

"Мы преодолевали перепады высот более 20 метров, также здесь две действующие дороги: улица Верейская и улица Генерала Дорохова. Для того, чтобы построить данное сооружение, мы не прерывали движение по данным улицам, и мостовое сооружение позволило пройти инженерные коммуникации, которые также находятся на этой территории, не останавливая их работы", - указал Евгений Морозов, руководитель проекта АО "Объединение "ИНГЕОКОМ".

Нове электродепо - это и новые рабочие места. Здесь их - более 2,5 тысяч. Набор персонала уже идет. Осенью электродепо будет полностью запущено в эксплуатацию. И еще шесть таких же будут построены в столице в течение ближайших семи лет.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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