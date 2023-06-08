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В детских больницах Москвы появятся социальные координаторы

15:06
  • четверг
  • 08 июня 2023

Взрослым они уже оказали более 115 тысяч услуг

Новая профессия в системе соцзащиты - в детских больницах появятся социальные координаторы, сообщает "ТВ Центр".

Задача таких специалистов - помогать пациентам, которых по разным причинам не могут поддержать близкие. Занимаются они исключительно немедицинскими вопросами. Это может быть поиск родных, подготовка документов, помощь в возращении домой, определение в специальное учреждение и многое другое.

Сейчас соцкоординаторы работают в 33-х взрослых больницах, и они уже оказали более 115 тысяч услуг. Вскоре такие специалисты появятся во всех клиниках города, в том числе в детских стационарах.

"Это новый вид помощи. Такого вида вообще у нас в стране не было. Он возник у нас из внутреннего понимая тех проблем, с которыми люди сталкиваются в медицинских учреждениях. Этот проект, если мы сочтем его удачным, требует формализации и внедрения во все медицинские учреждения", - отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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