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Роспотребнадзор проводит День открытых дверей

15:06
  • четверг
  • 08 июня 2023

Бизнесменам расскажут о об их правах и обязанностях

Сегодня Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для предпринимателей во всех округах города, передает "ТВ Центр".

Бизнесменам расскажут о об их правах и обязанностях, о защите прав потребителей, а также о необходимой профилактике, которую следует проводить в офисах.

Обратиться за консультацией можно в управление Роспотребнадзора по Москве или любое территориальное отделение. Адреса можно уточнить на сайте ведомства.

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