Бизнесменам расскажут о об их правах и обязанностях
Сегодня Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для предпринимателей во всех округах города, передает "ТВ Центр".
Бизнесменам расскажут о об их правах и обязанностях, о защите прав потребителей, а также о необходимой профилактике, которую следует проводить в офисах.
Обратиться за консультацией можно в управление Роспотребнадзора по Москве или любое территориальное отделение. Адреса можно уточнить на сайте ведомства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"