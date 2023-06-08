Бизнесменам расскажут о об их правах и обязанностях

Сегодня Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для предпринимателей во всех округах города, передает "ТВ Центр".

Бизнесменам расскажут о об их правах и обязанностях, о защите прав потребителей, а также о необходимой профилактике, которую следует проводить в офисах.

Обратиться за консультацией можно в управление Роспотребнадзора по Москве или любое территориальное отделение. Адреса можно уточнить на сайте ведомства.

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