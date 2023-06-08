На фестивале "Времена и эпохи" открылся портал в прошлое

Сотни участников и десятки площадок по всей столице

В Москве опять работает машина времени! 1300 реконструкторов со всей страны легко переместят желающих в любую эпоху.

Добро пожаловать в боярский двор начала XVII века. А вот и сам боярин - в роскошном наряде.

"Боярин - это, естественно, шуба. Шапка соответствующая, обшита на тот момент очень богатыми тканями, хлопком, шелком. Хлопок был очень дорог, его поставляли из Персии. Шили тяжелую одежду в основном мужчины", - рассказал Виктор Бочаров, руководитель студии исторического костюма "Гулящие люди".

Создание такого исторического костюма - всегда очень непростой исследовательский труд. Реконструкторы изучают архивные документы, картины и литографии, описания в литературных источниках. А еще нужно найти соответствующие современные материалы и талантливых мастериц.

Диана Румянцева шьет все костюмы сама.

"Я историк по образованию. И мне всегда хотелось либо шить, либо заниматься историей. А это совместили! Возможность примерить на себя любой образ - от крестьянки до барышни", - говорит она.

У людей служивых - своя забота. Следят за оружием, всегда готовы к защите Отечества.

"Было такое стрелецкое войско в Старой Ладоге, это одна из первых столиц нашей замечательной родины, это куда приехал товарищ Рюрик, там ему есть памятник, вот и мы стрелецкое войско Староладожское, у нас две пушки, и мы будем сегодня, надеюсь, много-много стрелять", - рассказывает Дмитрий Моисеев, участник военно-исторического клуба "ХоругвЪ".

В Коломенском сегодня вечером будет и реконструкция одного из сражений русско-польской войны середины XVII века. Тогда Запорожская Сечь присягнула на верность русскому царю и вошла в состав Московского царства. Интересующимся здесь покажут, как метать аркан, стрелять из лука, расскажут о средневековой медицине и пригласят в первую московскую аптеку.

Всего же - 41 фестивальная площадка по всему городу. На каждой - своя тема. Древняя Русь - в парке имени Юрия Лужкова. Развернется здесь и сражение между викингами и русичами на мечах и топорах. Новгородцы тогда разгромили вражескую шведскую армию и отстояли свою территорию.

А эпоха Отечественной войны 1812 года - в Парке 50-летия Октября.

"Есть люди, которые любят начало XX века, эпоху модерна, Серебряный век - им бы я посоветовал пройтись по Бульварному кольцу и съездить в ландшафтный парк Митино, где у нас будет представлена реконструкция как раз по эпохе Первой мировой войны и Брусиловскому прорыву", - указал Василий Тартыжов, главный координатор фестиваля "Времена и эпохи".

Обещают на разных площадках еще и квест-игры, иммерсивные спектакли, аутентичные концерты в стиле десяти разных эпох. Путешествие во времени продлится все ближайшие пять дней - до 12 июня.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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