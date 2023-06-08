На МКАД обновят 1,3 млн квадратных метров асфальта

Работы проводятся в круглосуточном режиме

Миллион триста тысяч квадратных метров асфальта обновят в этом сезоне на МКАД. Работы ведутся, пока позволяет тёплая погода.

Покрытие перекладывают на 31-м участке - как на внутренних, так и внешних сторонах магистрали, в том числе на развязках с Бесединским, Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.

Асфальт поменяют и на некоторых эстакадах, где интенсивное движение и перепады температуры нанесли наибольший ущерб дороге. Кроме того, с начала сезона отремонтировали уже половину ограждений, которые значились в планах на лето.

"Работы проводятся в круглосуточном режиме, в ночное время производится укладка и фрезерование покрытия, в дневное время проводятся работы по промывке дорожных знаков, ремонту барьерного ограждения", - рассказал Александр Зверев, заместитель начальника объединенного комплекса дорожного ремонта ГБУ "Автомобильные дороги".

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