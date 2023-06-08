ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На МКАД обновят 1,3 млн квадратных метров асфальта

15:10
  • четверг
  • 08 июня 2023

Работы проводятся в круглосуточном режиме

Миллион триста тысяч квадратных метров асфальта обновят в этом сезоне на МКАД. Работы ведутся, пока позволяет тёплая погода.

Покрытие перекладывают на 31-м участке - как на внутренних, так и внешних сторонах магистрали, в том числе на развязках с Бесединским, Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.

Асфальт поменяют и на некоторых эстакадах, где интенсивное движение и перепады температуры нанесли наибольший ущерб дороге. Кроме того, с начала сезона отремонтировали уже половину ограждений, которые значились в планах на лето.

"Работы проводятся в круглосуточном режиме, в ночное время производится укладка и фрезерование покрытия, в дневное время проводятся работы по промывке дорожных знаков, ремонту барьерного ограждения", - рассказал Александр Зверев, заместитель начальника объединенного комплекса дорожного ремонта ГБУ "Автомобильные дороги".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Укладка асфальта на МКАДе
Укладка асфальта на МКАДе
Укладка асфальта на МКАДе
Укладка асфальта на МКАДе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.