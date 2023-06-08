В подмосковном Центре реабилитации диких животных родились амурские котята

Их родителей в прошлом году изъяли у москвички, которая держала экзотику у себя в квартире

Петух голосит, не переставая, но в вольерах на его истошный крик никто даже пушистым ухом не ведет. Здесь берегут сон недавно появившихся на свет котят. Они настолько редкие, что даже многое повидавшие на своем веку тигры со львами словно встают на защиту экзотических крох.

Бенгальские котята на московской земле родились идеальные. Лапы - стройные, шерсть - шелковая, глаза - блестят. Мамы усердно учат их правильному питанию. Сначала - зелень, потом - мясо. Получается, конечно, не сразу. Но это дело - наживное.

"Семья их воспитывает, семья их учит - что можно, что нельзя есть. Эти коты очень скрытные. И даже в их ареале, где они обитают, местные жители довольно редко их видят", - отметил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Их бы и в Москве никто не увидел, если бы не совместная операция сразу нескольких подразделений. Лесные амурские коты Изабель, Глафира и Барон появились на свет в сафари-парке Владивостока, у каждого были серьезные проблемы со здоровьем. Вскоре они перекочевали в квартиру сердобольной москвички Елены, а потом их забрала ее близкая подруга.

Редких котов лечили, кормили, выгуливали. Именно эти шокировавшие многих прогулки и стали причиной обращения соседей в соответствующие органы. А документов на краснокнижных животных хозяйки предоставить не смогли.

"Это редкие коты, их относят к породе бенгальских. Поэтому они в Российской Федерации охраняются. Провели совместно с прокуратурой совместные действия. Коты были изъяты, потому что документов, подтверждающих их происхождение, не было", - объяснил Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды.

О том, что обе кошки беременны, узнали уже в центре под Яхромой. Природу не остановишь, уверены специалисты. Сейчас главное - найти котятам оптимальное место жительства.

"Для этих котов мы ищем добрые руки. Естественно, этот центр передержки - это их не последнее пристанище. Ищем, куда их пристроить. Это либо зоопарк, либо еще какой-то объект, где им будут созданы условия, приближенные к их среде обитания", - добавил Кульбачевский.

Котята тем временем растут не по дням - по часам. И к траве начали приглядываться с явным интересом. С одной стороны, они хищники . С другой - мама ведь плохого не посоветует.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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