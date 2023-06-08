Путин обсудил с Клычковым социально-экономическое развитие Орловской области

Активно строят дороги и жилье, создают новые рабочие места

Социально-экономическое развитие Орловской области обсудил сегодня Владимир Путин на встрече с главой региона Андреем Клычковым. Президент поддержал его намерение баллотироваться на следующий срок, сообщает "ТВ Центр".

Губернатор доложил, что за последние пять лет удалось увеличить доходы бюджета. Вырос и объем инвестиций - прежде всего в сельское хозяйство. Отрасль - одна из ключевых для региона.

Также активно строят дороги и жилье, создают новые рабочие места. Путин, в свою очередь, обратил внимание на важность развития здравоохранения.

"У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается. Есть, конечно, вопрос, на который следует особое внимание обратить, вы сами говорили об этом - это медицина. В плане у вас там завершение строительства многопрофильного медицинского центра. Но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов. Объем у вас достаточно большой. И надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нужно обязательно на это обратить особое внимание, реализовывать те крупные планы, о которых вы сейчас сказали. Я думаю, что все это реализуемо под вашим руководством", - сказал глава государства.

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