Собянин в преддверии Дня России вручил государственные награды заслуженным москвичам

Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии

В преддверии Дня России Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам. Торжественная церемония состоялась сегодня в Белом зале мэрии, сообщает "ТВ Центр".

В списке лауреатов - ученые, строители, медики, педагоги, артисты. Всего более 40 человек. Им вручили ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством", почетные грамоты и знаки отличия.

Собянин подчеркнул, что сейчас страна проходит через серьезные испытания, но Москва с ними достойно справляется.

"Во многом благодаря, конечно, мерам поддержки, политике, проводимой президентом, правительством России. Но и, конечно, вам - тем, кто находится в этом зале, москвичам. Благодаря их характеру, трудолюбию, таланту. И я уверен, что мы преодолеем все эти сложности и победим", - отметил мэр.

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