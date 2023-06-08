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В Москве наградили победителей и лауреатов фестиваля "Мир равных возможностей"

14:47
  • четверг
  • 08 июня 2023

Главная цель проекта - поддержать людей с ограниченными возможностями

В Москве сегодня наградили победителей и лауреатов фестиваля "Мир равных возможностей", который существует уже 14 лет, передает "ТВ Центр".

Главная цель проекта - поддержать людей с ограниченными возможностями, создать для них комфортную среду и помочь раскрыть свой потенциал в разных сферах.

В этом году - более 200 участников. Это авторы социально значимых интернет ресурсов и блогов, которые вносят вклад в интеграцию в общество людей с инвалидностью.

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Участники фестиваля "Мир равных возможностей"
Участники фестиваля "Мир равных возможностей"
Участники фестиваля "Мир равных возможностей"
Участники фестиваля "Мир равных возможностей"
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