Во Владивостоке из-за мощного ливня начался потоп

Основной удар стихии пришелся на центр города
Мощный ливень накрыл Владивосток - затоплены улицы, на дорогах застревают машины и автобусы. Введен режим повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".
Основной удар стихии пришелся на центр города. В соцсетях местные жители публикуют видео - пешеходы по колено в воде. Водители покидают затопленные автомобили. На дорогах большие пробки.
Как сообщают в мэрии, упало несколько деревьев, на одной из автотрасс сошел грунт. На улицах работают экстренные службы. По словам синоптиков, за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков. И дожди продолжатся до конца недели.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"