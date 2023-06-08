Во Владивостоке из-за мощного ливня начался потоп

Основной удар стихии пришелся на центр города

Мощный ливень накрыл Владивосток - затоплены улицы, на дорогах застревают машины и автобусы. Введен режим повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".

Основной удар стихии пришелся на центр города. В соцсетях местные жители публикуют видео - пешеходы по колено в воде. Водители покидают затопленные автомобили. На дорогах большие пробки.

Как сообщают в мэрии, упало несколько деревьев, на одной из автотрасс сошел грунт. На улицах работают экстренные службы. По словам синоптиков, за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков. И дожди продолжатся до конца недели.

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