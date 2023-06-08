Песков рассказал о поддержке Путиным Собянина на предстоящих выборах

Президент высоко оценивает работу градоначальника

Президент России Владимир Путин поддерживает мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выборах столичного градоначальника — это очевидно. Такое заявление сделал в четверг, 8 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, сообщает ТАСС.

В марте президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили Большую кольцевую линию метро в столице. Российский лидер подчеркнул, что Москва уделяет пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха в этом, а БКЛ — очень нужный для города проект, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с Сергеем Собяниным.

Путин также высоко оценивал работу Сергея Собянина по реализации проектов развития Москвы. Глава государства отметил, что в городе активно развиваются системы здравоохранения, образования и городская среда в целом. Президент выразил надежду на то, что мэр и его команда продолжат активное развитие столицы.

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